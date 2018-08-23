Эксперты: Оккупация и вступление в НАТО - два главных вопроса на встрече с Меркель

23.08.2018 14:53 Оккупация и вступление в НАТО - аналитики выделяют эти два основных вопроса, являющихся важнейшими для Грузии, и на что следует заострить внимание на встрече с канцлером Германии.



"Важно, чтобы грузинская сторона поставила акценты на такие вопросы, как тема оккупации, как вступление Грузии в НАТО. Грузия должна подчеркнуть европейскую перспективу страны"- заявил специалист международных отношений Георгий Рухадзе.



По мнению экспертов, в контексте двухсторонних отношений Германия одна из главных стран партнеров для Грузии. Именно поэтому большую часть встречи следует уделить вопросу интеграции Грузии в НАТО.



"Больше ясности, как должна стать Грузия членом НАТО, и второй важный компонент, оккупированные территории Грузии, и агрессивный реваншизм России"- говорит вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия.



Сегодня, после десятилетней паузы, в Грузию приезжает канцлер Германии Ангела Меркель.

















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