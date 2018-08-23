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Начался официальный визит Ангелы Меркель в Грузию (Видео)


23.08.2018   16:26
Самолет канцлера Германии Ангелы Меркель приземлился в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели. Официальный прием состоится в администрации правительства.

Вместе с Ангелой Меркель, в делегацию Германии входят: государственный секретарь, спикер Штефан Зайберт; посол Германии в Грузии Хайке Файч; советник канцлера по международным вопросам и безопасности Ян Хекер; советник канцлера по экономической и финансовой политике Ларс Хендрик Рёллер; советник канцлера по вопросам европейской политики Уве Корсепиус; глава отдела канцелярии Южного Кавказа Маттиас Лютенберг.

Свой официальный визит Ангела Меркель начнет со встречи спремьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Канцлера Германии встретит в Тбилисском международном аэропорту министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, после чего состоится официальная церемония приема в администрации правительства.

Ангела Меркель проведет встречу с Мамукой Бахтадзе как за закрытыми дверями, так и в расширенном формате. После встречи, канцлер Германии и премьер-министр Грузии проведут совместную пресс-конференцию.

В первый же день визита состоится встреча Ангелы Меркель и президента Грузии Георгия Маргвелашвили, после чего канцлер возложит венки к Мемориалу погибших героев.

23 августа будет проведен официальный обед от имени премьер-министра Мамуки Бахтадзе.

Ангела Меркель проведет встречи и во второй день визита 24 августа. Запланированы встречи канцлера Германии с представителями оппозиции и германскими солдатами, участниками учений «Достойный партнер».

Вместе с тем, канцлер Германии отправится к оккупационной линии, где встретится с представителями наблюдательской миссии ЕС.








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