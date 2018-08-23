Беселия: Значение визита Ангелы Меркель бесспорно велико не только для нашей страны, а и для региона

23.08.2018 16:28 Значение визита федерального канцлера Ангелы Меркель бесспорно велико не только для нашей страны, а и для региона, - об этом заявила председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эка Беселия в связи с визитом канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Грузию. По ее словам, ощущается растущая заинтересованность и доброжелательность к Грузии со стороны Германии.



«Для нас весьма важно, чтобы грузино-германские тесные и партнерские отношения продолжались. Отношения между Грузией и Германией многомерны и охватывают сферы политики, экономики, обороны, полиции, культуры, образования и другие области. Следует отметить, что ощущается растущая заинтересованность и доброжелательность к Грузии со стороны Германии, а процесс трансформации нашей страны оценивается ею однозначно позитивно.



Поддержка Германией суверенитета и территориальной целостности нашей страны - это сильный политический рычаг. Своего рода краеугольным камнем грузино-германских отношений является хорошее текущее сотрудничество в сферах образования и науки, а также в правовой области. С этой точки зрения у нас впечатляющие результаты. Хочу выразить надежду, и я верю, что этот визит станет значительным импульсом к углублению отношений между нашими странами и будет продолжением положительной динамики», - заявила Эка Беселия.

















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