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Визит Ангелы Меркель на 10-ой годовщине с августовской войны, является символическим - посол Грузии в Германии


23.08.2018   16:52
Ровно через 4 часа начинается визит канцлера Германии в Грузии. Ангела Меркель прибудет в Тбилиси в рамках кавказского турне, через 10 лет паузы.

Запланированы встречи с премьер-министром Грузии, президентом, и оппозицией.

В ходе двухдневного визита канцлер Германии посетит линию оккупации.

Самый скептически настроенный европейский политик в вопросе вступления Грузии в НАТО и ЕС, и самый большой союзник Владимира Путина в Европе проведет несколько официальных встреч в Грузии.

Советник президента Грузии по вопросам внешних отношений Тенгиз Пхаладзе говорит о значении этого визита и заявляет, что данная встреча имеет особое значение для Грузии. По его же словам, помимо вопроса интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз, главной темой обсуждения будут вопросы безопасности в регионе.

По заявлению чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Германии Элгуджи Хокришвили, визит канцлера Германии в Грузию на 10-ой годовщине августовской войны является символическим.






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