Визит Ангелы Меркель на 10-ой годовщине с августовской войны, является символическим - посол Грузии в Германии

23.08.2018 16:52 Ровно через 4 часа начинается визит канцлера Германии в Грузии. Ангела Меркель прибудет в Тбилиси в рамках кавказского турне, через 10 лет паузы.



Запланированы встречи с премьер-министром Грузии, президентом, и оппозицией.



В ходе двухдневного визита канцлер Германии посетит линию оккупации.



Самый скептически настроенный европейский политик в вопросе вступления Грузии в НАТО и ЕС, и самый большой союзник Владимира Путина в Европе проведет несколько официальных встреч в Грузии.



Советник президента Грузии по вопросам внешних отношений Тенгиз Пхаладзе говорит о значении этого визита и заявляет, что данная встреча имеет особое значение для Грузии. По его же словам, помимо вопроса интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз, главной темой обсуждения будут вопросы безопасности в регионе.



По заявлению чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Германии Элгуджи Хокришвили, визит канцлера Германии в Грузию на 10-ой годовщине августовской войны является символическим.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

