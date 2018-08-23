В администрации правительства Грузии проходит встреча с Ангелой Меркель

23.08.2018 17:40 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в администрации правительства. Сначала встреча пройдет в формате с глазу на глаз, а затем в расширенном составе.



В расширенной встрече со стороны Германии примут участие вместе с канцлером: государственный секретарь, спикер Штефан Зайберт; посол Германии в Грузии Хайке Файч; советник канцлера по международным вопросам и безопасности Ян Хекер; советник канцлера по экономической и финансовой политике Ларс Хендрик Рёллер; советник канцлера по вопросам европейской политики Уве Корсепиус; глава отдела канцелярии Южного Кавказа Маттиас Лютенберг.



С грузинской стороны, вместе с премьером Мамукой Бахтадзе: вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр образования Михаил Батиашвили, министр финансов Иванэ Мачавариани, посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили, глава администрации правительства Каха Кахишвили, заместитель министра экономики и устойчивого развития Георгий Черкезишвили, глава аппарата премьер-министра Георгий Чоладзе и руководитель Службы координации внешних отношений аппарата премьер-министра Вахтанг Катамадзе.



После окончания встречи, Ангела Меркель и Мамука Бахтадзе проведут совместную пресс-конференцию.



Сегодня же, Канцлер Германии встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.















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