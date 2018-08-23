Бахтадзе: Европейский путь Грузии является выбором грузинского народа

23.08.2018 18:41 После встречи премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с глазу на глаз переговоры продолжились в расширенном формате, и в них участвовали представители правительств двух стран.



Как сообщили «IPN» в администрации правительства Грузии, основными темами разговора были – грузино-германское сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в экономическом направлении, достигнутый Грузией прогресс на пути европейской и евроатлантической интеграции и значительный вклад страны в обеспечение международной безопасности.



По их же пояснению, особо были отмечены достижения Грузии в направлении сотрудничества с ЕС и эффективного осуществления соглашения об ассоциации.



Премьер-министр заявил, что европейский путь Грузии является выбором грузинского народа и правительство привержено этому пути. Глава правительства назвал значительнейшим достижением безвизовый режим в странах ЕС Шенгенской зоны для грузинских граждан.



Было отмечено, что грузинским правительством приветствуются инвестиции, осуществленные германскими компаниями, а также выражена убежденность, что усилению двусторонних экономических связей будет способствовать визит бизнес-делегации в Грузию, которая прибыла в Грузию вместе с канцлером ФРГ.



Внимание было акцентировано и на инициативах правительства Грузии, цель которых – содействие малому и среднему бизнесу.

Стороны также говорили о существующем активном сотрудничестве в сферах образования, науки и культуры.



На встрече с германской стороны присутствовали госсекретарь Штеффен Зайберт, посол Германии в Грузии Хайке Пайч, советник канцлера по внешней политике и безопасности Ян Хекер, советник канцлера по вопросам финансовой и экономической политики Ларс-Хендрик Рёллер, советник канцлера по вопросам европейкой политики Уве Корзепиус, глава отделения Южного Кавказа канцелярии Матиас Лютенберг.



С грузинской стороны на встрече присутствовали вице-премьер, глава МВД Георгий Гахария, глава МИД Давид Залкалиани, министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили, министр финансов Иване Мачавариани, посол Грузии в ФРГ Элгуджа Хокришвили, глава администрации правительства Каха Кахишвили, заместитель министра экономики и устойчивого развития Георгий Черкезишвили, глава аппарата премьера Георгий Чоладзе.















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