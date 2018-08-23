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Ангела Меркель о территориальной целостности Грузии
23.08.2018 19:09
Десять лет назад я твердо потребовала вывести российские войска, и через 10 лет я вновь поддерживаю территориальную целостность Грузии. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе после переговоров в администрации правительства Грузии.
«Я рада, что сегодня нахожусь в Грузии. В последний раз я гостила здесь ровно 10 лет назад. Тогда было подписано Соглашение о прекращении огня. Я твердо потребовала вывести российские войска, и через 10 лет я вновь поддерживаю территориальную целостность Грузии. Мы внесем свой вклад в разрешение этого конфликта», — заявила Меркель.
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