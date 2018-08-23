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Меркель: Президент России знает мою позицию по поводу оккупации, это - несправедливость


23.08.2018   19:11
Президент России знает мою позицию по поводу оккупации, это несправедливо, — так ответила находящаяся с визитом в Грузии канцлер Германии Ангела Меркель на вопрос Первого канала в связи с оккупацией грузинских территорий.

«Завтра у меня будет возможность подойти к административной границе, к демаркационной линии, где представлена, в том числе, и миссия ЕС. То что происходит — это несправедливость. Президент России знает мою позицию, в том числе и в связи с Украиной, мы говорим об этом. Я разговариваю с ним. В некотором смысле это один контекст. Несмотря на большую напряженность, большие усилия, очень мало делается для того, чтобы раз и навсегда отправить в прошлое эту большую несправедливость. Это не должно стать обыденным, не должно произойти свыкания с этой ситуацией, мы должны ежедневно максимально говорить об этом», — сказала Ангела Меркель.

Вопрос журналиста Первого канала был следующим: «Перед тем, как вы приехали в Грузию, вы встретились с президентом России, в Грузии был большой интерес к этой встрече. Поскольку пресс-конференции не было, осталось неизвестным, состоялся ли на вашей встрече с Путиным разговор в какой-либо форме об оккупации Грузии, и какой вы видите роль ЕС, Германии в этом направлении?».






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