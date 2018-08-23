Визит Меркель может положить начало историческим переменам - Бату Кутелия

23.08.2018 19:14 По заявлению вице-президента "Атлантического совета Грузии" Бату Кутелия, визит канцлера Германии Ангелы Меркель может положить начало историческим переменам.



По его мнению, было бы хорошо, чтобы прозвучали четкие послания для широкой общественности, в том числе и для президента России Владимира Путина.



"Этот визит может положить начало историческим переменам. На бухарестском саммите 2008 года скептическая позиция Германии была стратегической ошибкой со стороны НАТО, за что определенная ответственность возлагается и на госпожу Меркель, за которой последовало это решение России осуществить военную авантюру, вторжение сначала в Грузию, затем в Украину. Германия является государством, которое по многим компонентам похоже на Грузию. Поэтому, исходя из этих параллелей, открывается широкая возможность для того, чтобы большей включенностью Германии в эти процессы получить полезные для нас решения"- заявил Бату Кутелия.



К информации, канцлер Германии недавно прибыла в Тбилиси.















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