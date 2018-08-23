Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Визит Меркель может положить начало историческим переменам - Бату Кутелия


23.08.2018   19:14
По заявлению вице-президента "Атлантического совета Грузии" Бату Кутелия, визит канцлера Германии Ангелы Меркель может положить начало историческим переменам.

По его мнению, было бы хорошо, чтобы прозвучали четкие послания для широкой общественности, в том числе и для президента России Владимира Путина.

"Этот визит может положить начало историческим переменам. На бухарестском саммите 2008 года скептическая позиция Германии была стратегической ошибкой со стороны НАТО, за что определенная ответственность возлагается и на госпожу Меркель, за которой последовало это решение России осуществить военную авантюру, вторжение сначала в Грузию, затем в Украину. Германия является государством, которое по многим компонентам похоже на Грузию. Поэтому, исходя из этих параллелей, открывается широкая возможность для того, чтобы большей включенностью Германии в эти процессы получить полезные для нас решения"- заявил Бату Кутелия.

К информации, канцлер Германии недавно прибыла в Тбилиси.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Меркель подпишет в Грузии соглашения общей стоимостью 199 миллионов евро
Грузинские специалисты помогут украинским компаниям наладить производство фундука
Mercer: Тбилиси вошел в топ-10 дешевых городов для иностранцев
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: Мы рады, что США, ЕС, Германия и госпожа канцлер ведут диалог с Россией по многим вопросам
В Москве призвали к запрету Рамзану Кадырову посещать столицу
В Чечне кадыровцы массово задерживают подростков
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна