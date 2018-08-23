Важнее всего то, что госпожа Меркель прибыла в Грузию именно на 10-ю годовщину войны - Сихарулидзе

23.08.2018 19:15 Важнее всего то, что госпожа Меркель прибыла в Грузию именно на 10-ю годовщину войны - заявил президент "Атлантического совета Грузии" Давид Сихарулидзе.



Сихарулидзе говорит о значении визита канцлера Германии в Грузию.



"Здесь важно, чтобы у нас была сформулированная и структурированная стратегия, что для нас является приоритетом конкретно в отношениях с Германией. Здесь весьма важна повестка дня, которую мы сами должны построить. Здесь - оккупация территорий Грузии, вопросы интеграции Грузии в НАТО, а также вопросы двухстороннего экономического сотрудничества.



Я думаю, что в последние годы наши усилия в этом направлении никак не были достаточные для того, чтобы они были частью хорошо сформированной повестки дня в грузинско-германских отношениях. Первым делом важнее всего то, что госпожа Меркель прибыла в Грузию именно на 10-ю годовщину войны"- заявил Давид Сихарулидзе.



Президент "Атлантического совета Грузии" полагает, что вопрос расширения НАТО, и в том числе вопрос вступления Грузии в НАТО также должен быть частью интересов Германии.

















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