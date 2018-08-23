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Меркель: Германия поддерживает вас и будет поддерживать, именно поэтому я здесь


23.08.2018   19:54
«Германия, конечно же, поддерживает вас и будет поддерживать, именно поэтому я здесь», — так канцлер Германии Ангела Меркель ответила на вопрос журналиста о европейском выборе и пути Грузии.

«Конечно, Германия поддерживат вас и будет поддерживать. Вот почему я здесь. Можно сказать, что Грузия является очень важным партнером в контексте Восточного партнерства: Соглашение об ассоциации, Соглашение о свободной торговле, укрепление, и расширение двусторонних отношений. Пока мы работаем над расширением уже существующих инструментов, и мой визит содействует, например, углублению экономических отношений», — отметила Ангела Меркель.

Вместе с тем, по оценке канцлера Германии, очень важным шагом стала либерализация визового режима.

«Я думаю, что визалиберализация — это шаг, который очень важен для обеих сторон. Это те аспекты, то достижение, которое у нас есть. Я пожелаю нашим странам ещё большего углубления двусторонних отношений», — заявила Ангела Меркель в Тбилиси на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.






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