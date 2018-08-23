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Маргвелашвили: Расколотая Германия стала сильной, единой нацией и мы надеемся на то же будущее для Грузии


23.08.2018   20:25
«Расколотая Германия стала сильной, единой нацией и мы надеемся на то же будущее для Грузии», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«На протяжении многих лет Германия была большим сторонником Грузии и с начала нашей независимости немцы выступили лидерами в поддержке развития нашей страны.

Когда мы думаем о нашем собственном будущем и о наших самых проблемных вопросах, помним, что Германия была расколота и стала единой, сильной нацией, лидером европейских процессов и определяющей видение. Мы надеемся на то же будущее для Грузии, и мы знаем, что у нас есть лучшие друзья в Германии на этом пути », — заявил президент Грузии.

Основной темой встречи была ситуация на оккупированных территориях Грузии, вопросы безопасности и политика России в отношении Грузии.

В ходе дискуссии были затронуты вопросы укрепления оборонного потенциала Грузии, поскольку интенсивно развивается сотрудничество с Федеративной Республикой Германии в области обороны, что еще больше укрепит демократию Грузии.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов между Грузией и Германией: двусторонние отношения — развитие торговых, экономических, культурных и гуманитарных связей. А также сотрудничество в многосторонних форматах — европейская и евроатлантическая интеграция Грузии и вопросы, которые сделают отношения Грузии и Германии более интенсивными.

Во встрече приняли участие: государственный секретарь, спикер Штефан Зайберт; посол Германии в Грузии Хайке Файч; советник канцлера по международным вопросам и безопасности Ян Хекер; советник канцлера по экономической и финансовой политике Ларс Хендрик Рёллер; советник канцлера по вопросам европейской политики Уве Корсепиус; глава отдела канцелярии Южного Кавказа Маттиас Лютенберг, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе и посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили.






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