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Меркель возложила венок к мемориалу Героев, павших за единство Грузии (+видео)


23.08.2018   20:41
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в Тбилиси возложила венок к мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии.

Ангела Меркель находится в Грузии с двухдневным официальным визитом.








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