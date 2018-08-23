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Меркель возложила венок к мемориалу Героев, павших за единство Грузии (+видео)
23.08.2018 20:41
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в Тбилиси возложила венок к мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии.
Ангела Меркель находится в Грузии с двухдневным официальным визитом.
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