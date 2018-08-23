Меркель возложила венок к мемориалу Героев, павших за единство Грузии (+видео)

23.08.2018 20:41 Канцлер ФРГ Ангела Меркель в Тбилиси возложила венок к мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии.



Ангела Меркель находится в Грузии с двухдневным официальным визитом.



















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