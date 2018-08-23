Бахтадзе: Большое спасибо германскому правительству и народу Германии за твердую поддержку

23.08.2018 21:17 «Большое спасибо германскому правительству и народу Германии за твердую поддержку», — написал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на своей официальной странице в «Facebook» оценив визит канцлера Германии Ангелы Меркель. Премьер-министр Грузии называет этот визит историческим.



«Сегодня исторический день — канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель посещает Грузию в рамках официального визита.



У нас была очень важная встреча, на которой обсуждались отношения Грузии — Германии. Мы говорили о реформах и достижениях, которые мы осуществляем в направлении сотрудничества с Евросоюзом. Ангела Меркель выразила твердую позицию правительства Германии в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Без поддержки стран-партнеров наши усилия не будут эффективными. В этой связи Германия играет поистине выдающуюся роль, и я уверен, что этот визит поднимет на новый этап грузино-германские отношения, а также будет способствовать успеху Грузии на пути евроинтеграции.



Большое спасибо германскому правительству и народу Германии за решительную поддержку », — написал премьер-министр Грузии.















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