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Меркель: 200 лет назад в Грузию переселились первые немцы


23.08.2018   21:37
Между нашими странами очень давние отношения, 200 лет назад в Грузию переселились первые немцы - заявила канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель на пресс-конференции, проведенной после встречи с премьер-министром Мамукой Бахтадзе в расширенном формате в администрации правительства Грузии.

"В прошлом году мы отмечали год Грузии-Германии - 25 лет установления дипломатических отношений с тех пор, как Грузия завоевала независимость.

Разумеется, Грузия в текущем году празднует 100 -летие с основания своей первой республики. Можно сказать, что 200 лет назад в Грузию переселились первые немцы, и у нас очень давние отношения между странами. В текущем году Грузия будет почетным гостем на франкфуртской книжной ярмарке, и мы с нетерпением ждем, и очень интересно, как Грузия будет там представлена.

Очень хорошо, что между народами Грузии и Германии развивается сотрудничество и партнерство. А также приезжает очень много туристов из Германии.

Со мной также разные германские фирмы. Вы говорили об отношениях железной дороги Грузии и железной дороги Германии. Разумеется, премьер-министр также ознакомил нас с тем, что есть очень много шансов для Грузии в сфере образования, и мы можем многое сделать для содействия дуальному образованию, и вложить в это много инвестиций"- заявила Ангела Меркель.







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