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У нас нет правительства, которое будет работать с дружественно настроенными к нам странами - Бокерия
23.08.2018 21:40
Неподготовленность, некомпетентность, и вредительские политические инстинкты - так прокомментировал один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия отношение власти Грузии к важным западным партнерам.
По словам Бокерия, на встрече с канцлером Германии премьер не использовал трибуну для того, чтобы привести конкретные примеры. По его мнению, именно такую трибуну должен был использовать премьер Грузии, и говорить на такие вопросы, которые должны стоить политическую цену России.
Для примера Бокерия назвал дело Отхозория-Татунашвили, которое, по его словам, премьер-министр мог привести как пример того, что происходит на оккупированных территориях.
"У нас нет правительства, которое будет работать с дружественно настроенными к нам странами, чтобы донести до них важные для нас вопросы и послания, и эта пресс-конференция, к сожалению, была примером того"- заявил Гига Бокерия.
Касательно заявлений Ангелы Меркель, один из лидеров парламентского меньшинства заявил, что Меркель четко выразила поддержку в отношении Грузии, что следует ценить.
"Мы должны ценить эту поддержку, не следует быть слишком негативными. Она была четкой в своей оценке, что это несправедливо, и ее позиция - поддержка Грузии. Касательно неправильной позиции, которая есть у некоторых наших дружественных стран, какой является Германия, которые воздерживаются от того, чтобы возложить правовую ответственность на Россию, это является проблемой. Это не новая проблема, я в этом не обвиняю нынешнее правительство. Но я обвиняю это правительство в том, что они не стараются изменить эту проблему, и говорят, что это не имеет значения. Вот в чем проблема"- заявил Бокерия.
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