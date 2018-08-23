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Грузия проводит активную информационную кампанию по визовой либерализации - Бахтадзе


23.08.2018   21:44
В летние месяцы по сравнению с январем число соискателей убежища в Германии из Грузии уменьшилось на 70%. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. По его словам, это число еще более сократится.

«На пути интеграции с Европой визовая либерализация является нашим одним из самых больших достижений, и мы очень бережно относимся к этому достижению. Если мы сравним январскую статистику с летними месяцами, количество соискателей убежища уменьшилось приблизительно на 70%. Это очень хороший прогресс. Между соответствующими службами и ведомствами двух стран налажена очень хорошая координация. Именно, исходя из этого, это число еще более сократится. Мы проводим весьма активную информационную кампанию, чтобы никто не злоупотреблял этим весьма значительным достижением, которое принадлежит всему грузинскому народу», - заявил Бахтадзе.






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