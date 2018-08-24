Меркель: Я поддерживаю европейские амбиции Грузии, но я не дам вам быстрых и поспешных обещаний

24.08.2018 12:23 «Я хочу очень открыто сказать вам, что рада и поддерживаю европейские амбиции Грузии, поэтому есть соглашения об ассоциации и свободной торговле, но со стороны Европы мы не можем дать вам быстрых и поспешных обещаний», — так ответила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами ТГУ, отвечая на вопрос в связи с членством Грузии в ЕС.



По её словам, это означает, что, с одной стороны, страна, которая является кандидатом на членство, должна выполнять определенные предпосылки, а с другой — Евросоюз должен иметь способность принимать новые государства.



«На сегодняшний день, как вы знаете, в процессе членства в ЕС у нас есть перспективы принять западнобалканские страны и должна существовать трудоспособность институционально . Вы знаете, что Великобритания скоро покинет ЕС, останется 27, Балканские страны, вероятно, будет 35 и должна существовать действенная и гибкая структура, чтобы строить более сильную и скоординированную политику. Особенно безопасное европейское пространство, потому что очень сложно принять решение в среднесрочной и долгосрочной перспективе », — сказала Андгела Меркель.



По её словам, исходя из выделенной европейской перспективы, следующее звено будут Грузия и Украина.



«Грузия и Украина станут следующим звеном, основанным на их четкой европейской перспективе. Пока что, речь не идет о членстве, люди, которые хотят легально работать и жить в Европе и потихоньку, поэтапно прийти к простому разговору, чтобы поговорить о членстве в ЕС. Я не могу сказать, что этот процесс будет завершен через пять лет, но мой визит направлен на открытие этой дискуссии. Общие ценности и многое другое, соглашение о свободной торговле, перспективы более тесного экономического сотрудничества должны продолжаться и истекать, а также экономический рост, который имеется в Грузии, тот инклюзивный рост, в котором может участвовать любой человек, кроме того, неравенство, борьба с бедностью, сети социального обеспечения и много других факторов, которые должны быть в это включены. Очень важно это хорошо осознавать, разделять и довести до общей гармонизации», — заявила канцлер Германии.















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