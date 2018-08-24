Ангела Меркель ознакомилась с ситуацией на линии оккупации (+фото)

24.08.2018 12:35



Одна из влиятельнейших политиков мира придет на линию оккупации вместе с членами наблюдательской миссии ЕС.



На вчерашнем совместном брифинге вместе с премьер-министром Ангела Меркель назвала оккупацию территорий Грузии лишь "несправедливостью", но на встрече со студентами она заявила, что "территории Грузии оккупированы".



Сегодня же канцлер Германии и премьер-министр Грузии в Международном аэропорту Тбилиси встретятся с германскими военнослужащими, участниками учений "Достойный партнер".



Визит закончится через несколько часов, ее из Тбилиси проводят премьер-министр и министр иностранных дел. Меркель продолжит кавказский турне в Армении, а затем в Азербайджане.









После завершения встречи со студентами канцлер Германии отправилась на линию оккупации.Одна из влиятельнейших политиков мира придет на линию оккупации вместе с членами наблюдательской миссии ЕС.На вчерашнем совместном брифинге вместе с премьер-министром Ангела Меркель назвала оккупацию территорий Грузии лишь "несправедливостью", но на встрече со студентами она заявила, что "территории Грузии оккупированы".Сегодня же канцлер Германии и премьер-министр Грузии в Международном аэропорту Тбилиси встретятся с германскими военнослужащими, участниками учений "Достойный партнер".Визит закончится через несколько часов, ее из Тбилиси проводят премьер-министр и министр иностранных дел. Меркель продолжит кавказский турне в Армении, а затем в Азербайджане.











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