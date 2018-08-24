Меркель: Грузии пришлось очень плохо развиваться из-за российского фактора

24.08.2018 12:56 Гуманитарная ситуация в Абхазии и т.н. Южной Осетии очень катастрофическая, мне об этом сказал премьер-министр Грузии», — отметила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами в Тбилисском государственном университете.



Ангелу Меркель попросили дать оценку процессам в Абхазии и Цхинвальском регионе, и ответить на вопрос, считает ли она эти регионы оккупированными Россией.



«Как я уже говорила, это несправедливость. Премьер-министр сказал мне, что гуманитарная ситуация в этих регионах очень катастрофическая, многие люди покидают родину, население уменьшается, люди, у которых была родина, больше не живут там. Грузия работает в этом направлении, и Германия может помочь. То, что там происходит, является неприемлемой ситуацией», — сказала Ангела Меркель.



По словам канцлера Германии, она уделяет много времени вопросам урегулирования конфликтов, в том числе конфликтам Грузии и Украины.



«Я лично уделяю много времени, думая о решении различных конфликтов, например, конфликтов Украины и Грузии. Грузии пришлось очень плохо развиваться из-за российского фактора. Фактор России был очень большим. Опыт показывает, что мы не должны смириться. Это не однодневный процесс, который мы решим за день. Это долгосрочный процесс. К сожалению, у нас есть имеется ситуация, когда дела у людей в этих регионах очень плохи», — заявила канцлер Германии.



По ее мнению, необходимо оказывать гуманитарную помощь, и у Германии есть гуманитарная миссия, которая старается внести свой вклад в урегулирование конфликта.



«Прежде всего, мы должны помогать гуманитарно. У нас есть гуманитарная миссия, которая пытается внести свой вклад в урегулирование этого конфликта. Когда человек нуждается в медицинской помощи, получении образования, у него обязательно должна быть возможность пересечь границу. Когда у них такая возможность уменьшается, это плохой сигнал», — считает канцлер Германии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

