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Меркель: Мы не можем говорить о быстром вступлении Грузии в НАТО в контексте Абхазии и Южной Осетии
24.08.2018 13:16
Я не вижу быстрого членства Грузии в НАТО, — заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопрос о перспективах вступления Грузии в НАТО, заданный на встрече со студентами в Тбилисском государственном университете.
«Искренне говоря, мы должны быть честными, я не вижу скорого вступления Грузии в НАТО, но именно в этой констелляции, в контексте Абхазии и т.н. Южной Осетии, по моему мнению, мы не можем говорить о быстром членстве. Такова позиция Германии, она такой останется», — сказала канцлер.
При этом она отметила, что на последнем саммите НАТО был утвержден пакет НАТО-Грузия, и Грузия принимает участие в миссиях НАТО.
«Несмотря на это, на последнем саммите НАТО был утвержден пакет НАТО-Грузия. Сегодня я встречусь с немецкими военными, которые принимают участие в учениях вместе с грузинскими вооруженными силами. Это то, что называется относительной культурой вооруженных сил, стандарты наших подразделений. Например, Германия и Грузия совместно действуют в Афганистане, Грузия участвует в миссиях НАТО, ЕС и в направлении НАТО. Постепенно всё сближается, всё увеличивается. Это моё видение и ответ на этот конкретный вопрос», — сказала Ангела Меркель на встрече со студентами ТГУ.
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