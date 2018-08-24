Бакрадзе: Ангела Меркель согласна начать работу с точки зрения легальной занятости находящихся в Германии грузин

24.08.2018 13:17 На сегодняшней встрече я конкретно поставил вопрос, дать находящимся в Германии грузинам возможность легальной работы, и получил обещание канцлера, что она согласна начать работу над этой темой, и правительство Германии разработает список профессий, где у грузин будет возможность работать - заявил журналистам кандидат в президенты от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе после встречи с канцлером Германии.



По его словам, с канцлером Германии "состоялась очень искренняя и хорошая встреча".



"Мы говорили обо всех темах, которые сегодня беспокоят Грузию. Могу сказать вам два конкретных результата этой встречи: первый, я поставил вопрос, и мы просили, чтобы Германия поддержала список "Отхозория-Татунашвили", и санкции, и я получил от канцлера обещание, что Германия поддержит санкции по тексту резолюции Европарламента. Второй поставленной мной конкретной просьбой было дать грузинам, находящимся в Германии, возможность законно работать, и здесь я получил обещание канцлера, что она согласна начать работу над этой темой, и правительство Германии разработает список профессий, где грузины смогут работать.



Думаю, оба этих результата являются очень важными, и должен призвать нашу власть, следовать этой договоренности, и сделать все, чтобы положительное мнение канцлера, и ее обещание переросло в конкретный результат. Оба результата - ввод санкций, и занятость грузин, являются чрезвычайно важными для нашей страны, граждан нашей страны, и поэтому я призываю власть, чтобы правительство, Министерство иностранных дел, посольство сделали все от них зависящее для конкретного и практического претворения этой договоренности в жизни"- заявил Давид Бакрадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

