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Меркель: Грузия действительно является страной с наибольшей европейской перспективой


24.08.2018   13:43
Грузия, наряду с Украиной, действительно является страной с наибольшей европейской перспективой и она проявляет это, — сказала канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы грузинских студентов на встрече в Тбилисском государственном университете.

Вопрос касался новой Восточной политики Германии, о чем говорил глава МИД ФРГ.

«Что касается немецкой политики в отношении Восточной Европы, я думаю, что это не новая ориентация. Хайко Маас все лишь подчеркнул, что хорошие отношения с Россией — это очень важно, она является соседом Евросоюза. Однако, с другой стороны нам требуется чёткая политика в отношении того, как все должно быть сформировано по направлению Восточной Европы — Грузии, Азербайджану, Армении. Но, безусловно, Грузия вместе с Украиной, является страной, которая имеет наибольшую европейскую перспективу и она выражает это.

У нас уже есть визовая либерализация, подписаны Соглашения об ассоциации и свободной торговле. В течение следующих 10 лет мы запланируем шаги, которые должны быть предприняты в будущем. Кроме того, важны отношения между людьми, получение профессионального образования, профессиональная деятельность, трудоустройство и нахождение легальных путей. После принятия визовой либерализации многие приехали из Грузии в качестве соискателя убежища. Это, естественно, не является нашей целью, мы должны найти законные способы для углубления наших отношений, такая возможность существует. Их нужно развивать и укреплять», — сказала Ангела Меркель.






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