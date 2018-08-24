Меркель: Я была очарована, когда в 80-х годах впервые посетила Грузию

24.08.2018 13:49 Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как впервые посетила Грузию в 1980-х годах прошлого века. Воспоминаниями она поделилась с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.



Произошло это на официальном приеме, организованном накануне в честь канцлера ФРГ в ресторане на горе Мтацминда.



Меркель не уточнила, в каком именно году приезжала в Грузию. Судя по всему, это произошло сразу после окончания Лейпцигского университета. Будучи молодым ученым-физиком Меркель только начинала задумываться о политической деятельности.



«В середине 80-х годов я была здесь. Это было наполовину легально и наполовину нелегально. Помню, что транзит был разрешен, однако остаться в стране можно было только на 12 дней. Когда меня остановил грузинский полицейский и спросил, что я здесь делаю, я сказала, что мне здесь нравится, здесь все очаровательно, и именно из-за такого очарования я не смогла покинуть Грузию в установленные сроки», — вспоминала Меркель.



По словам немецкого канцлера, полицейский был к ней благосклонен, однако рекомендовал незамедлительно покинуть Грузию.



«Он сразу же меня понял и спросил, что я видела в Тбилиси, побывала ли в Мцхета. Я ответила, что пока не успела. Тогда он сказал, больше не оставаться в стране ни на один день, но посмотреть все эти места. Я не смогла сказать, что это было невозможно. Но что было, то было. Помню, тогда у меня не было времени. К сожалению, и сегодня я не смогу увидеть Мцхета. Считаю, что это лучшее место в Грузии», — рассказала Меркель.



На приеме знаменитый ансамбль «Швидкаца» исполнил для канцлера ФРГ старинную немецкую народную песню Wir lieben die Strme («Мы любим штормы»). Меркель также увидела выступление Национального балета «Сухишвили» и сфотографировалась с танцорами на память. Более того, канцлер Германии ознакомилась с грузинской живописью и попробовала грузинское вино.



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