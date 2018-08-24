Меркель: В Германии будут установлены квоты для легального трудоустройства граждан Грузии

24.08.2018 14:48 В Германии будет разработан законопроект, согласно которому, в Германии будут установлены квоты для легального трудоустройства граждан Грузии и Балканских государств. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель сказала на встрече со студентами Тбилисского государственного университета, отвечая на соответствующий вопрос.



«Сейчас мы работаем над законопроектом по отраслевым специалистам, не в общем, а по отдельным профессиям, на которые есть большой дефицит на германском рынке. В рамках Соглашения об ассоциации, в том числе для Грузии и Западнобалканских стран, мы установим эти квоты для того, чтобы существовали законные пути трудоустройства», — рассказала канцлер.



В то же время Ангела Меркель обратила внимание на содействие обучению немецкому языку.















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