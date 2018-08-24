Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ангела Меркель завершила свой визит в Грузию


24.08.2018   14:50
Ангела Меркель завершила свой официальный визит в Грузию.

До отбытия из Грузии, Меркель вместе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе встретилась в Тбилисском международном аэропорту с германскими военными, участниками учений «Достойный партнер».

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня посетила оккупационную линию и ознакомилась на месте с ситуацией.

Меркель встретилась с представителями наблюдательской миссии ЕС и получила от них детальную информацию о существующем положении.

Ангела Меркель посетила Грузию с двухдневным официальным визитом. Канцлер Германии провела встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе как за закрытыми дверями, так и в расширенном формате. После встречи состоялась совместная пресс-конференция. Вчера Меркель также встретилась с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, а затем возложила венки к мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии. В конце дня глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе пригласил федерального канцлера и правительственную делегацию на официальный обед.

Ангела Меркель продолжит свой визит в Армению и Азербайджан.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии запретили импортировать пшеницу наземным путем
Меркель подпишет в Грузии соглашения общей стоимостью 199 миллионов евро
Грузинские специалисты помогут украинским компаниям наладить производство фундука
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Канцлер Германии Ангела Меркель побывала у линии оккупации в селе Одзиси
Вашадзе: Что касается позиции Германии, то сегодня я обнаружил, что с 2012 года она не изменилась
Меркель: Происходящее в Грузии является оккупацией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна