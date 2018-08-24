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Ангела Меркель завершила свой визит в Грузию
24.08.2018 14:50
Ангела Меркель завершила свой официальный визит в Грузию.
До отбытия из Грузии, Меркель вместе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе встретилась в Тбилисском международном аэропорту с германскими военными, участниками учений «Достойный партнер».
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня посетила оккупационную линию и ознакомилась на месте с ситуацией.
Меркель встретилась с представителями наблюдательской миссии ЕС и получила от них детальную информацию о существующем положении.
Ангела Меркель посетила Грузию с двухдневным официальным визитом. Канцлер Германии провела встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе как за закрытыми дверями, так и в расширенном формате. После встречи состоялась совместная пресс-конференция. Вчера Меркель также встретилась с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, а затем возложила венки к мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии. В конце дня глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе пригласил федерального канцлера и правительственную делегацию на официальный обед.
Ангела Меркель продолжит свой визит в Армению и Азербайджан.
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