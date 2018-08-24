Бахтадзе: Проект строительства газохранилища в Грузии обеспечит еще больше энергетической независимости

24.08.2018 15:30 «Мы говорили с Ангелой Меркель об энергобезопасности и о поставках дополнительных ресурсов Евросоюзу, здесь у Грузии своя уникальная роль», — заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в Тбилисском международном аэропорту после отлета из Грузии канцлера Германии.



По его словам, был подписан очень важный документ, согласно которому в Грузии будет построено газохранилище.



«Это очень важный проект, который обеспечит еще больше энергетической независимости», — заявил Мамука Бахтадзе.



По словам премьера, разговор также коснулся проекта развития транспортного корридора.



«Грузинская желазная дорога и «Дойч банк» являются очень важными партнерами. Очень хорошо, что интерес германских компаний к Грузии растет. Мы достигли очень большого прогресса в экономических отношениях», — заявил Мамука Бахтадзе.



Премьер говорил и о документе дорожной карты и отметил, что этот проект предполагает еще большее сближение Грузии с ЕС.















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