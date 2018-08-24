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Премьер-министр Грузии поздравил Украину с Днем независимости
24.08.2018 15:50
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил Украину с Днем независимости.
«Грузины очень хорошо понимают боль и в то же время цену независимости и свободы. Хочу поздравить Украину и весь украинский народ, наших друзей в Украине с Днем независимости. Уверен, что обязательно настанет тот день, когда нация грузин и украинцев отпразнуют свободу и независимость в рамках защиты территориальной целостности и суверенитета», — отметил премьер-министр Грузии.
По словам Мамуки Бахтадзе, выбор Грузии и Украины — строительство европейского государства.
«Наш выбор — мир и строительство европейского государства. Это исторический, цивилизованный выбор», — заявил Мамука Бахтадзе.
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