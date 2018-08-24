Мамука Бахтадзе передал Ангеле Меркель полотно, утерянное из Дрезденского музея в 1945

24.08.2018 16:28 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе передал канцлеру Германии Ангеле Меркель полотно, пропавшее из Дрезденского музея после Второй мировой войны.



Информация об этом распространяется на странице федерального канцлера Германии в Instagram, она касается вчерашнего ужина, на котором Меркель принимал премьер-министр Бахтадзе.



«На ужине премьер-министра Германии ожидал неожиданный сюрприз: премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе передал канцлеру Меркель полотно 17-го века, которое было утеряно из Дрезденского музея в 1945 году, после окончания войны и сначала оказалось в Советском Союзе, и, в конце концов, осталось в Грузии», - говорится в информации, распространенной в соцсети.

















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