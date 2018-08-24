|
|
Мамука Бахтадзе передал Ангеле Меркель полотно, утерянное из Дрезденского музея в 1945
24.08.2018 16:28
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе передал канцлеру Германии Ангеле Меркель полотно, пропавшее из Дрезденского музея после Второй мировой войны.
Информация об этом распространяется на странице федерального канцлера Германии в Instagram, она касается вчерашнего ужина, на котором Меркель принимал премьер-министр Бахтадзе.
«На ужине премьер-министра Германии ожидал неожиданный сюрприз: премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе передал канцлеру Меркель полотно 17-го века, которое было утеряно из Дрезденского музея в 1945 году, после окончания войны и сначала оказалось в Советском Союзе, и, в конце концов, осталось в Грузии», - говорится в информации, распространенной в соцсети.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна