Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мамука Бахтадзе передал Ангеле Меркель полотно, утерянное из Дрезденского музея в 1945


24.08.2018   16:28
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе передал канцлеру Германии Ангеле Меркель полотно, пропавшее из Дрезденского музея после Второй мировой войны.

Информация об этом распространяется на странице федерального канцлера Германии в Instagram, она касается вчерашнего ужина, на котором Меркель принимал премьер-министр Бахтадзе.

«На ужине премьер-министра Германии ожидал неожиданный сюрприз: премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе передал канцлеру Меркель полотно 17-го века, которое было утеряно из Дрезденского музея в 1945 году, после окончания войны и сначала оказалось в Советском Союзе, и, в конце концов, осталось в Грузии», - говорится в информации, распространенной в соцсети.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии запретили импортировать пшеницу наземным путем
Меркель подпишет в Грузии соглашения общей стоимостью 199 миллионов евро
Грузинские специалисты помогут украинским компаниям наладить производство фундука
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Канцлер Германии Ангела Меркель побывала у линии оккупации в селе Одзиси
Вашадзе: Что касается позиции Германии, то сегодня я обнаружил, что с 2012 года она не изменилась
Меркель: Происходящее в Грузии является оккупацией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна