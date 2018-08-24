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МИД Грузии распространил заявление в связи с пропавшим у берегов Конго судном


24.08.2018   18:32
МИД Грузии распространил заявление в связи с грузовым судном Pantelena с 17 грузинскими моряками на борту, которое более недели назад пропало в территориальных водах Конго.

По информации ведомства, 23 августа пропавшее судно Pantelena было зафиксировано в территориальных водах Конго. Сейчас корабль направляется в порт Ломе (Республика Того).

По данным министерства, жизнь и здоровье грузинских моряков вне опасности, их состояние удовлетворительное.

Как сообщает МИД Грузии, в связи с исчезновением судна грузинская сторона задействовала все ведомственные и дипломатические рычаги, как в странах Западной Африки, так в морских и региональных организациях.

Подробная информация будет предоставлена общественности и СМИ после того, как судно войдет в безопасные воды, — говорится в заявлении МИД Грузии.

На борту судна, которое перевозило 7 000 тонн топлива, находились 17 грузинских и 2 российских моряка. Танкер пропал с радаров 14 августа.






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