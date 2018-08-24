Президенту не удалось достичь консенсуса по кандидатуре председателя ВС Грузии

24.08.2018 18:34 «В связи с кандидатом на пост председателя Верховного суда, на данном этапе. к сожалению, не удалось прийти к консенсусу», — заявил глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили.



«Президент Грузии хотел, чтобы в связи с кандидатурой в председатели Верховного суда состоялся широкий консенсус. Широкий консенсус был необходим для того, чтобы у кандидата был шанс на утверждение, тем более на фоне того, что «Грузинская мечта» открыто заявляла, что не примет участие в консультациях. То есть, единственной возможностью, шансом на то, что кандидатура будет утверждена в парламенте Грузии, был широкий консенсус. К сожалению, этого широкого консенсуса не произошло. Факт, что без широкого консенсуса, еще раз, когда «Грузинская мечта» отказывалась от консультаций, представление кандидата было бы представлением ради представления, кандидатурой ради кандидатуры, а не ориентированным на результат.



Хочу напомнить, что и сегодня в парламенте представлены несколько кандидатов в судьи, которые парламент Грузии даже не рассматривал», — заявил Абашишвили.



Напомним, что 2 августа председатель Верховного суда Нино Гвенетадзе ушла в отставку, после чего президент проводил консультации с соответствующими общественными кругами для отбора кандидата на эту должность.















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