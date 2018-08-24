Визит Меркель к линии оккупации подтверждает приверженность Германии к территориальной целостности Грузии - МИД

24.08.2018 18:35 «Визит лидера одной из ведущих стран Евросоюза Ангелы Меркель в Грузию был крайне важным посылом, что Германия является непоколебимым сторонником Грузии», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, подводя итоги визита канцлера Германии.



Он назвал визит федерального канцлера историческим.



«Завершился исторический визит канцлера Германии в Грузию. Визит лидера одной из ведущих стран Евросоюза Ангелы Меркель в Грузию был крайне важным посылом, что Германия является непоколебимым сторонником Грузии, европейского и евроатлантического выбора страны, что Германия поддерживает мирную политику Грузии», — заявил Давид Залкалиани.



По его оценке, это является еще одним посылом, что Германия поддерживает реформы, которые осуществляются в стране для укрепления демократических институтов.



«Канцлер Меркель очень четко заявила, что Грузия стоит на правильном пути экономических реформ и развития. Думаю, что вопросы двусторонних отношений с Германией, а также темы региональных вызовов, европейские и евроатлантические устремления Грузии с точки зрения времени и на фоне вызовов, которые есть у Грузии, крайне важны », — заявил глава внешнеполитического ведомства Грузии.



Давид Залкалиани особо отметил посещение канцлером линии оккупации.



«Хочу подчеркнуть визит госпожи Меркель к линии оккупации, что также является подтверждением того, что Германия является сторонником территориальной целостности и суверенитета Грузии. Канцлер во время встреч и дискуссии со тудентами заявила, что эти территории Грузии оккупированы, что она говорит об этом всегда и везде в двусторонних форматах с РФ, что данная несправедливость недопустима и так не должно продолжаться, нужно сделать шаги, чтобы произошла деоккупация территорий и чтобы Грузия постоянно была на повестке дня международного сообщества», — отметил министр иностранных дел.



Кроме того, по его словам, важен достигнутый результат в экономическом направлении. Пример этому, подписание соглашения о выделении Грузии 150 млн. евро на строительство подземного газохранилища, а также оказание финансовой помощи для развития инфраструктурных проектов и регионального развития.



Давид Залкалиани обратил внимание на сотрудничество Грузии и Германии в сфере образования и отметил, что сотрудничество с точки зрения профессиональной переподготовки началось год назад.



«Мы должны еще более интенсивно работать с нашими германскими партнерами, ведущей страной в ЕС и НАТО. Без их согласия, конечно же, нам будет очень сложно интенсифицировать данные процессы.



Мы предоставили канцлеру Германии еще одну возможность, самой убедиться теми успешными процессами, которые протекают в Грузии, что дает основание говорить, что со стороны Германии у нас будет еще больше поддержки», — заявил министр иностранных дел Грузии.















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