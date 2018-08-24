Назарбаев предложил перенять опыт Грузии при реформе МВД

24.08.2018 18:40 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что задумывается над применением в Казахстане грузинского опыта в части реформирования полиции.



«В Грузии провели реформу в полиции — уволили всех полицейских, набрали в органы юристов и навели порядок в этой структуре. Я сейчас тоже думаю над этим. Сколько сейчас юристов наштамповали вузы, которые ходят с дипломами и не могут найти работу. Наверно, также придется сделать по примеру Грузии — уволить полицейских и взять на работу юристов», — подчеркнул глава Казахстана.



Казахстанцы стали активно требовать реформы МВД после гибели 19 июля прославленного фигуриста Дениса Тена. По версии следствия, его убили воры, пытавшиеся украсть зеркала с машины. После трагедии МВД активно ведет борьбу с автоворами, нелегальной продажей запчастей, регулярно отчитывается в противодействии преступности, пытается наладить диалог с общественностью.



В администрации президента разрабатывают предложения о реформировании правоохранительной системы, обещают учесть предложения общественности. Однако ни глава департамента внутренних дел Алма-Аты, ни министр в отставку не подали, вопреки требованиям казахстанцев. Кроме того, общественные активисты не смогли получить разрешения на проведение митингов в поддержку реформы МВД в разных городах республики.















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