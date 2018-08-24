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Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций


24.08.2018   19:49
Государственный департамент США на сайте официального журнала американского правительства Federal Register опубликовал уведомление о новых санкциях в отношении России, которые вступят в силу в понедельник, 27 августа. Их вводят в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Запад обвиняет в отравлении Россию, Москва свою причастность отрицает.

Госдеп США намерен прекратить внешнюю помощь России, кредитование оружейных сделок, продажу оружия, продуктов и технологий, связанных со сферой национальной безопасности. Исключение составляет экстренная гуманитарная помощь, поставки пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции.


Под запрет также попадает оружие, другая оборонная продукция и продукция двойного назначения. Запрещается выдача лицензий российским компаниям на экспорт американских вооружений, финансирование оборонных сделок, а также экспорт товаров, которые могут быть использованы для создания химического или биологического оружия.

Некоторые санкции было решено не вводить из соображений национальной безопасности, сообщается в документе. Так, они не распространяются на товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности космических полетов, полетов гражданской авиации и шифрования финансовых операций. Также исключение сделано для товаров, произведенных дочерними компаниями американских брендов на территории России, которые им полностью принадлежат.

О планах администрации Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России стало известно 8 августа. Санкции будут введены в два этапа: в случае, если Россия не докажет свою непричастность к отравлению, в ноябре будет принят второй пакет ограничительных мер.






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