Сихарулидзе: Оккупированные территории не должны быть препятствием для вступления Грузии в НАТО

24.08.2018 19:57 Оккупированные территории не должны быть препятствием для вступления Грузии в НАТО, и у России не должно быть права вето - заявил "Интерпрессньюс" председатель правления Атлантического совета Давид Сихарулидзе.



Комментируя заявление Ангелы Меркель, Сихарулидзе отметил, что когда Германия стала членом НАТО, 1/3 ее территории была оккупирована Советским Союзом.



"Чрезвычайно важно, что Меркель четко зафиксировала позицию об оккупации. Что касается вообще мнения о том, что относительно вступления в НАТО вопрос в связи с оккупированными территориями является проблематичным, думаю, что во многих дискуссиях на это дали хороший ответ: наоборот, эта оккупация не должна быть препятствием, и у России не должно быть права вето на решения альянса. Если мы будем считать, что оккупированные территории являются препятствием, это еще больше поощрит Россию продолжить свои агрессивные действия против других европейских стран. Касательно самой Германии, когда Германия стала членом НАТО, 1/3 ее территории была оккупирована Советским Союзом"- заявил Давид Сихарулидзе.



Что касается вообще визита канцлера Германии, по словам председателя правления Атлантического совета, Германия хороший партнер для Грузии, и с данной точки зрения визит Меркель важный.



"А также важно, чтобы Грузия приложила больше усилий, чтобы две важнейшие темы для грузинских национальных интересов, такие, как вступление Грузии в НАТО, и территориальная целостность, стояли выше в повестке дня международных отношений. Очевидно, что усилий в этом направлении недостаточно, и требуется больше стараться"- отметил Сихарулидзе.



Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в контексте "Абхазии и т.н. Южной Осетии говорить о быстром вступлении в НАТО не получится, по крайней мере, такова позиция Германии".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

