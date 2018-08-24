Меркель проводили без «красной дорожки»

24.08.2018 20:36 Канцлера ФРГ Ангелу Меркель, посетившую Грузию с официальным визитом, в Тбилисском международном аэропорту провожали без красной дорожки. До трапа высокого гостя сопровождал премьер-министр Мамука Бахтадзе. Диалог между ними попал в объективы камер:



Меркель: В этот раз у нас нет красной дорожки.

Бахтадзе: Да.

Меркель: Потому что… [указывает на самолет]

Бахтадзе: Да, протокол сказал мне.

Меркель: Это забавно.



Поначалу некоторые СМИ расценили реплику Меркель как вопрос: почему нет красной дорожки? Но в пресс-службе правительства Грузии СОВЕ сообщили, что ковер не был постелен по просьбе самой немецкой делегации. Поскольку двигатели самолета уже были запущены, в целях мер безопасности от протокольной практики решили отказаться. В результате был выстроен только почетный караул.



Отметим, что 23 августа прибывшую с визитом Ангелу Меркель в Тбилисском международном аэропорту встречал глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Тогда был выстроен почетный караул и постелена красная ковровая дорожка.















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