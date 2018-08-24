Президент Грузии наградил студентов и учителей за эссе 100-летию республики

24.08.2018 20:41 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил победителей конкурса по написанию эссе под названием "От независимости к свободе – 100-летие республики".



Церемония награждения состоялась во дворце президента, где Маргвелашвили лично передал победителям грамоты и подарки.



Работы всех участников оценивали 10-балльной системой члены жюри, в составе которого были Николоз Джавахишвили, Тимур Джоджуа, Эка Тогонидзе, Георгий Кекелидзе, Пикрия Чихрадзе.



Среди студентов победителем была названа Нани Манвелишвили, а второе присудили Лане Капанадзе. Среди профессоров Звиад Долидзе занял первое место, на втором – Тинатин Мшвидобадзе.



Георгий Маргвелашвили поблагодарил организаторов и участников за активное участие.



"Мы достигли результата, который был загадан. Я хочу поблагодарить всех, и тех людей, которые подключились к конкурсу и свои общественно-политические взгляды сделали частью нашей дискуссии",- сказал президент Грузии.



За первое место конкурсант получает денежную премию в размере 1500 лари (порядка 580 долларов), а за второе — 1000 лари (390 долларов). Также всем участникам вручили сборники, где напечатаны эссе, а 26 лучших авторов наградили грамотами.





Всего было принято 93 эссе, из которых выбрали 26 лучших. Такое количество эссе было выбрано не случайно, так как число символично и связано с важной для Грузии датой – 26 мая. Лучшие эссе издадут в виде сборника и в подарок передадут библиотекам и высшим учебным заведениям.



Конкурс эссе для студентов и учителей провели при финансировании резервного фонда президента.















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