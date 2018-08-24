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Президент Грузии наградил студентов и учителей за эссе 100-летию республики
24.08.2018 20:41
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил победителей конкурса по написанию эссе под названием "От независимости к свободе – 100-летие республики".
Церемония награждения состоялась во дворце президента, где Маргвелашвили лично передал победителям грамоты и подарки.
Работы всех участников оценивали 10-балльной системой члены жюри, в составе которого были Николоз Джавахишвили, Тимур Джоджуа, Эка Тогонидзе, Георгий Кекелидзе, Пикрия Чихрадзе.
Среди студентов победителем была названа Нани Манвелишвили, а второе присудили Лане Капанадзе. Среди профессоров Звиад Долидзе занял первое место, на втором – Тинатин Мшвидобадзе.
Георгий Маргвелашвили поблагодарил организаторов и участников за активное участие.
"Мы достигли результата, который был загадан. Я хочу поблагодарить всех, и тех людей, которые подключились к конкурсу и свои общественно-политические взгляды сделали частью нашей дискуссии",- сказал президент Грузии.
За первое место конкурсант получает денежную премию в размере 1500 лари (порядка 580 долларов), а за второе — 1000 лари (390 долларов). Также всем участникам вручили сборники, где напечатаны эссе, а 26 лучших авторов наградили грамотами.
Всего было принято 93 эссе, из которых выбрали 26 лучших. Такое количество эссе было выбрано не случайно, так как число символично и связано с важной для Грузии датой – 26 мая. Лучшие эссе издадут в виде сборника и в подарок передадут библиотекам и высшим учебным заведениям.
Конкурс эссе для студентов и учителей провели при финансировании резервного фонда президента.
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