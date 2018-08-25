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Народный защитник сожалеет о решении президента не выдвигать кандидата в председатели Верховного суда


25.08.2018   12:13
Гражданское общество, Народный защитник поддерживали выдвижение президентом кандидатуры на пост председателя Верховного суда, и очень жаль, что президент принял такое решение, - заявила журналистам Народный защитник Нино Ломджария.

«Я зафиксировала на встрече с президентом, и повторяю и сегодня, что президент должен был сделать все для достижения консенсуса или назвать кандидатуру. У процесса выдвижения президентом кандидата на пост председателя Верховного суда была полная поддержка со стороны общества, собравшегося на встрече с президентом. Важно было достичь определенного соглашения. Гражданское общество, Народный защитник, все собравшиеся там поддерживали выдвижение президентом кандидатуры. Мне очень жаль, что президент принял такое решение», - заявила Ломджария.






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