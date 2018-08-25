МИД: Пропавший танкер с грузинскими моряками подвергся вооруженному нападению

25.08.2018 13:32 Пропавший более недели назад нефтяной танкер «Пантелена» (Pantelena) с 17 гражданами Грузии на борту подвергся вооруженному нападению у берегов Центральной Африки. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.



Греческое судно, плавающее под флагом Панамы, пропало с радаров 14 августа. В это время танкер перемещался по Гвинейскому заливу. Из порта Овендо в Габоне он следовал в другой порт этой страны – Либревиль. Всего на борту находилось 19 человек. Помимо граждан Грузии в экипаж входят еще два россиянина.



23 августа сотрудники регионального центра морской безопасности Центральной Африки обнаружили танкер у порта Пуэнт-Нуар (Республика Конго). По данным СМИ, на 121-метровом танкере было около семи тысяч тонн топлива.



Капитан корабля рассказал, что в территориальных водах Габона на них напали вооруженные люди, которые пытались завладеть судном.



К настоящему времени операция по спасению членов экипажа завершена. Танкер благополучно достиг порта города Ломе (Того).



По данным МИД, «контакт грузинской стороны с экипажем корабля» уже состоялся. В ведомстве подтвердили, что жизням и здоровью моряков опасность не угрожает. Как отмечается, экипаж «обеспечен водой, едой и предметами первой необходимости».



В Тбилиси добавили, что в течение последних десяти дней «проводили координированную работу по разным направлениям и обеспечили включенность всех сторон в процессе расследования».



«Были задействованы все отраслевые и дипломатические рычаги, как со странами региона Западной Африки, так и морские и региональные организации. В результате этих координированных действий 23 августа удалось идентифицировать корабль. Также агентство предоставляло обновленную информацию членам семей моряков о ходе процесса», — говорится в сообщении.



После ликвидации основных сил сомалийских пиратов центр морского разбоя у берегов Африки переместился в Гвинейский залив Атлантического океана. С начала нынешнего года там зарегистрировали 107 происшествий, включая четыре захвата судов и 25 похищений моряков.















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