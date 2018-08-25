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Премьер Грузии посетит Азербайджан с официальным визитом


25.08.2018   16:05
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 30 августа посетит Азербайджан. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии.

«Визит состоится 30 августа. Это будет официальный визит премьера», — сказала представительница пресс-службы.

Другие детали визита главы грузинского правительства, как и повестка, не уточняются.

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. С тех пор страны тесно сотрудничают в различных сферах, в том числе в сфере энергетики и торговли.

Азербайджан на сегодняшний день является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в прошлом году составил около 882 миллионов долларов.






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