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Премьер Грузии посетит Азербайджан с официальным визитом
25.08.2018 16:05
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 30 августа посетит Азербайджан. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии.
«Визит состоится 30 августа. Это будет официальный визит премьера», — сказала представительница пресс-службы.
Другие детали визита главы грузинского правительства, как и повестка, не уточняются.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. С тех пор страны тесно сотрудничают в различных сферах, в том числе в сфере энергетики и торговли.
Азербайджан на сегодняшний день является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в прошлом году составил около 882 миллионов долларов.
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