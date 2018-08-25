ЦИК заявил об анонимных звонках в окружные избиркомы

25.08.2018 20:31 В нескольких окружных избирательных комиссиях неидентифицированными лицами осуществлена телефонная коммуникации, содержание которой неприемлемо и несообразно для деятельности избирательной администрации, - информацию об этом распространяет Центральная избирательная комиссия Грузии.



«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) считает важным информировать общественность о провокационных действиях, осуществленных в отношении окружных избирательных комиссий, поскольку это не только попытка дискредитировать избирательную администрацию, но и нанести вред избирательной среде.



В нескольких окружных избирательных комиссиях неидентифицированными лицами осуществлена телефонная коммуникации, содержание которой неприемлемо и несообразно деятельности избирательной администрации. В частности, посторонними лицами передавались сообщения в адрес руководящих лиц окружной избирательной комиссии, якобы они были вызваны на встречи с новыми губернаторами регионов.



Кроме того, были осуществлены телефонные звонки с использованием имени правящей партии, для подтверждения получения будто «пересланного» ими на избирательный участок списка лиц, которые должны быть избраны. Телефонные звонки такого содержания зафиксированы в нескольких избирательных округах Гардабани, Марнеули, Зугдиди, Тбилиси и т.д.



ЦИК не исключает возможности продолжения таких действий, распространения возможных обработанных записей, однако с полной ответственностью заявляем - избирательная администрация является независимым органом, который при осуществлении деятельности не подчиняется ни исполнительной власти и ни партийным структурам.



Она укомплектована профессиональными кадрами, руководствуется лишь требованиями закона, действует, исходя из интересов избирателей, и никакие провокационные действия не могут помешать провести выборы в соответствии с международными стандартами», - сообщают в ЦИКе.















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