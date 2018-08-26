Скончался большой друг Грузии, сенатор США Джон Маккейн

26.08.2018 10:49 Большой друг Грузии, герой вьетнамской войны и сенатор США Джон Сидни Маккейн III скончался в возрасте 81 год 25 августа 2018 года. Сообщается, что в этот момент рядом с ним находились члены его семьи.



"Он скончался так же, как и жил - на своих правах, в окружении людей, которых он любил, в месте, которое любил больше других", - написала супруга Маккейна Синди на своей странице в Twitter.



Вечером 25-го числа дочь сенатора Меган написала о смерти отца: «Грядущие дни и годы не будут прежними без моего отца, но это будут хорошие дни, наполненные жизнью и любовью, в соответствии с тем живым примером, которым он был для всех нас».



В аппарате сенатора отметили, что Маккейн "служил верой и правдой Соединенным Штатам на протяжении 60 лет". Свои соболезнования в связи со смертью политика выражают как республиканцы, так и демократы.



Джон Сидни Маккейн III родился на авиабазе ВВС США Coco Solo близ города Колон в Панаме (в то время арендованная США Зона Панамского канала). Происходит из семьи потомственных военных - его отец и его дед служили на флоте, участвовали в сражениях Второй мировой войны и завершили службу в звании четырехзвездных адмиралов. В 1958 году окончил Военно-морскую академию в Аннаполисе (штат Мэриленд) с 894-м результатом из 899 выпускников и поступил в летную школу.



В 1960 году начал службу в качестве пилота на авианосцах в Карибском море. С весны 1967 году воевал во Вьетнаме. В июле 1967 года чуть не погиб при пожаре на авианосце Forrestal. В октябре 1967 года его самолет был сбит над Ханоем, пять с половиной лет Джон Маккейн провел в плену. По возвращении в США вернулся к службе. В 1974 году он окончил Национальный военный колледж в Вашингтоне. В 1977-1981 годах работал в министерстве ВМС США директором отдела по связи с Сенатом, в 1981 году вышел в отставку в чине капитана 1-го ранга. За время военной службы был награжден медалями "Серебряная звезда", "Бронзовая звезда", "Пурпурное сердце" и Крестом военно-воздушного флота за выдающиеся летные достижения.



Был членом Республиканской партии. В 1982 году был избран от штата Аризона в Палату представителей, в 1986 году - в Сенат. В 1995-1997 и 2005-2007 годах возглавлял комитет по делам индейцев, в 1997-2001 и 2003-2005 годах - комитет по торговле, науке и транспорту. В 2004 году входил в состав независимой комиссии по расследованию деятельности американской разведки в Ираке. С января 2007 года - был членом комитета по делам вооруженных сил (Armed Services Committee) Сената Конгресса. С 2015 года - был председателем этого комитета.



Сенатор Маккейн всегда выступал в поддержку территориальной целостности Грузии и против агрессивной политики России. Он не раз призывал администрацию США к более жестким действиям в отношении России.



В 2007 году он поддержал законопроект о поддержке усилий по вступлению Тбилиси и Киева в НАТО. 26 августа 2008 года, после «августовской войны», Маккейн заявил: «После того, как Россия незаконно признала независимость Южной Осетии и Абхазии, страны Запада должны подумать о независимости Северного Кавказа и Чечни, которая подвергалась кровавому насилию со стороны России».



Осенью 2009 года Грузинская ассоциация в США наградила сенатора за поддержку Грузии в ходе августовского конфликта. Передавая награду, тогдашний президент Михаил Саакашвили заявил, что Маккейн «был на главной передовой, когда Россия объявила нам открытую войну. Он бросил свою предвыборную кампанию… и на несколько дней приехал в Грузию».



Маккейн неустанно заявлял: Грузия должна стать частью Европы, стать единой и свободной. Необходимо задействовать все дипломатические пути и вынудить Россию вывести войска и уважать территориальную целостность Грузии.



Последний раз Джон Маккейн посетил Грузию с визитом в январе 2017 года. Он провел встречи с высшим руководством страны, посетил село Хурвалети на линии оккупации Цхинвальского региона, а также встретился с грузинскими и американскими военными на территории тренировочного центра НАТО-Грузия (JTEC).



«Жизни тысяч людей разрушились из-за российской агрессии. Эти люди заслуживают восстановления той жизни, которая у них была до действий России. Я твердо уверен, что позиция администрации нового президента США [Дональда Трампа, – прим. СОВЫ], сената и конгресса в отношении поддержки Грузии не изменится. Мы будем работать в этом направлении, чтобы продолжить поддержку Грузии, продолжить программу учений для грузинской армии», – заявил Маккейн.



Маккен также добавил: «Я верю, что мы обязательно должны продолжить улучшать отношения между нами и мы должны понимать, что если мы не будем вместе, то для Путина это будет шанс победить». Тогда американский сенатор обещал «настоятельно призывать своих коллег принять еще более значимые и жесткие санкции против России из-за хакерских нападений на США».



О диагнозе сенатора США объявили 19 июля 2017 года. Представители Маккейна сообщили тогда, что 14 июля того же года хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза сенатора.



Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщил тогда CNN, что у законодателя диагностирована глиобластома, связанная с образованием тромба. По словам врача, в результате хирургического вмешательства опухоль удалили. Ранее у сенатора был диагностирован рак кожи.



/По материалам СМИ/











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