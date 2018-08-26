«Грузия потеряла большого друга» — Маргвелашвили соболезнует в связи со смертью Джона Маккейна

26.08.2018 11:37 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования американскому народу и семье сенатора Джона Маккейна, ушедшего из жизни на 82 году.



Председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джон Маккейн, у которого была диагностирована опухоль мозга, скончался 25 августа.

Маргвелашвили назвал сенатора-республиканца от штата Аризона «Национальным героем Грузии». Он отметил, что грузинский народ никогда не забудет его заслуги.



«От лица грузинского народа и от своего имени выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна. Грузинский народ потерял большого друга, который всегда стоял рядом с нашей страной», — говорится в заявлении президента Грузии.



Маргвелашвили отмечает, что «при жизни Джон Маккейн стал символом патриотизма, самопожертвования, борца за правду и ценности». Более того, президент Грузии считает, что «благодаря своим заслугами он стал примером для всего мира».

Особо Маргвелашвили отмечает поддержку, которую на протяжении многих лет Маккейн оказывал Грузии.



«Его заслуги перед Грузией неоценимы. Его поддержка в самые трудные и сложные для нашей страны времена бесценна. Под его руководством и при его непосредственном участии было осуществлено несколько инициатив, направленных ​​на укрепление и усиление грузинского государства», — сказано в обращении.



В конце заявления Маргвелашвили выражает уверенность в том, что «имя Джона Маккейна навсегда останется в истории человечества».



24 августа семья сенатора объявила, что Маккейн прекратил лечение в связи с необратимой прогрессией заболевания.



О диагнозе сенатора США объявили 19 июля 2017 года. Это произошло после того, как сенатору провели операцию по удалению сгустка крови позади левого глаза.



Герой Вьетнамской войны, Маккейн работал в американском Сенате более 30 лет. В декабре прошлого года республиканец покинул Вашингтон. Впервые Маккейна избрали сенатором в 1986 году. Кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2008 году проиграл выборы Бараку Обаме.



Отец и дед политика были адмиралами военного флота. Сам он прошел войну во Вьетнаме в качестве пилота истребителя. После того, как самолет Маккейна сбили, он пять лет провел в плену, где его подвергали пыткам.





Маккейн был одним из наиболее ярых критиков российского президента Владимира Путина. Он всегда отмечал, что российский лидер установил в стране «тиранию».



Именно Маккейн является одним из инициаторов принятия Закона Магнитского. Более того, он был инициатором ряда санкций в отношении России и поставок летального оружия Украине.



Маккейн неоднократно выступал со словами поддержки Грузии как в Сенате США, так и на различных международных площадках. В дни российско-грузинской войны в августе 2008 года сенатор высказал твердую поддержку грузинскому народу и осудил действия России. 12 августа того же года он произнес фразу, которая облетела страницы всех западных СМИ: «Сегодня мы все грузины».



В январе 2017 года Пенс в последний раз посетил Грузию. Тогда он пообещал, что республиканцы будут добиваться ужесточения санкций в отношении РФ.















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