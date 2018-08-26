Спикер парламента Грузии выразил соболезнования американскому народу в связи со смертью Джона Маккейна

26.08.2018 12:36 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выражает сожаление в связи со смертью американского сенатора Джона Маккейна.



Кобахидзе распространяет письмо-соболезнование и от имени парламента Грузии соболезнует семье Маккейна и американскому народу.



«Выражаю глубокое сожаление в связи со смертью американского сенатора, исключительного друга Грузии Джона Маккейна. Джон Маккейн внес большой вклад в углубление грузино-американских отношений. От имени парламента Грузии соболезную американскому народу, семье и близким умершего», - говорится в письме-соболезновании председателя парламента.



Американский сенатор-республиканец, герой Вьетнамской войны Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Как говорится в коротком заявлении, распространенном его семьей, Джон Маккейн умер в субботу.



С 2017 года сенатор боролся с тяжелейшим заболеванием – опухолью мозга и с того периода проходил курс лечения. Как сообщает семья, сенатор по собственному решению с пятницы прекратил лечение.















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