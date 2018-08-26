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Бахтадзе: Джон Маккейн был дорогим другом и горячим сторонником Грузии – наши мысли и молитвы с его семьей
26.08.2018 15:06
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе откликается на смерть американского сенатора Джона Маккейна в социальной сети.
«Джон Маккейн был дорогим другом и горячим сторонником Грузии. Он был американским героем, наследие которого живет во всем мире. Наши мысли и молитвы с его семьей», - пишет премьер-министр Грузии на своей странице в Twitter.
Американский сенатор-республиканец, герой Вьетнамской войны Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Как говорится в коротком заявлении, распространенном его семьей, Джон Маккейн умер в субботу.
С 2017 года сенатор боролся с тяжелейшим заболеванием – опухолью мозга и с того периода проходил курс лечения. Как сообщает семья, сенатор по собственному решению с пятницы прекратил лечение.
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