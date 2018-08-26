Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бахтадзе: Джон Маккейн был дорогим другом и горячим сторонником Грузии – наши мысли и молитвы с его семьей


26.08.2018   15:06
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе откликается на смерть американского сенатора Джона Маккейна в социальной сети.

«Джон Маккейн был дорогим другом и горячим сторонником Грузии. Он был американским героем, наследие которого живет во всем мире. Наши мысли и молитвы с его семьей», - пишет премьер-министр Грузии на своей странице в Twitter.

Американский сенатор-республиканец, герой Вьетнамской войны Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Как говорится в коротком заявлении, распространенном его семьей, Джон Маккейн умер в субботу.

С 2017 года сенатор боролся с тяжелейшим заболеванием – опухолью мозга и с того периода проходил курс лечения. Как сообщает семья, сенатор по собственному решению с пятницы прекратил лечение.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Выросли доходы грузинских страховых компаний
Железная дорога Грузии завершила прошедший год с убытком в 354.1 млн лари
Германия выделила Грузии 150 млн евро на строительство газохранилища
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Жители Чечни рассказали о массовых задержаниях подростков после заявления Кадырова
Меркель выразила надежду на прогресс в либерализации визового режима Армения-ЕС и пообещала поддержку
Меркель: Германия готова содействовать реализации соглашения Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна