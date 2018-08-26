Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Джон Маккейн был самым большим другом, какой когда-либо был у Грузии на Западе и который когда-либо был у меня в жизни


26.08.2018   17:35
Джон Маккейн был национальным героем Грузии, - об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в видеообращении, распространенном в связи со смертью американского сенатора Джона Маккейна.

По словам Саакашвили, Джон Маккейн был самым большим другом, какой когда-либо был у Грузии на Западе.
«Джон Маккейн был самым большим другом, какой когда-либо был у Грузии на Западе и вообще, в мире. Маккейн был самым большим другом, который когда-либо был у меня в жизни. Это невообразимая потеря для Грузии и очень тяжелая потеря для мира.

Я думаю, что мы все должны почтить его память и вспомнить, что он был национальным героем Грузии, а не только героем Америки. Почему он был национальным героем Грузии? Потому, что во все решающие моменты, во все те времена, когда нам было нужно, он всегда стоял рядом с нашим народом, всегда протягивал нам руку и до конца поддерживал нас.

В нашей многотысячелетней истории, очень мало таких фактов. Это был и вправду весьма большой деятель. Для нас для всех очень большая честь то, что мы жили в его эпоху. Мы до конца должны довести его дело и доведение его дела до конца также будет и победой, объединением, окончательной свободой Грузии, окончательным становлением на ноги грузинского народа, гораздо лучше обеспеченным мирным будущим. В это верил Маккейн, и мы это обязательно вместе исполним», - заявил Михеил Саакашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Выросли доходы грузинских страховых компаний
Железная дорога Грузии завершила прошедший год с убытком в 354.1 млн лари
Германия выделила Грузии 150 млн евро на строительство газохранилища
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Жители Чечни рассказали о массовых задержаниях подростков после заявления Кадырова
Меркель выразила надежду на прогресс в либерализации визового режима Армения-ЕС и пообещала поддержку
Меркель: Германия готова содействовать реализации соглашения Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна