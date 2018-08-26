Саакашвили: Джон Маккейн был самым большим другом, какой когда-либо был у Грузии на Западе и который когда-либо был у меня в жизни

26.08.2018 17:35 Джон Маккейн был национальным героем Грузии, - об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в видеообращении, распространенном в связи со смертью американского сенатора Джона Маккейна.



По словам Саакашвили, Джон Маккейн был самым большим другом, какой когда-либо был у Грузии на Западе.

«Джон Маккейн был самым большим другом, какой когда-либо был у Грузии на Западе и вообще, в мире. Маккейн был самым большим другом, который когда-либо был у меня в жизни. Это невообразимая потеря для Грузии и очень тяжелая потеря для мира.



Я думаю, что мы все должны почтить его память и вспомнить, что он был национальным героем Грузии, а не только героем Америки. Почему он был национальным героем Грузии? Потому, что во все решающие моменты, во все те времена, когда нам было нужно, он всегда стоял рядом с нашим народом, всегда протягивал нам руку и до конца поддерживал нас.



В нашей многотысячелетней истории, очень мало таких фактов. Это был и вправду весьма большой деятель. Для нас для всех очень большая честь то, что мы жили в его эпоху. Мы до конца должны довести его дело и доведение его дела до конца также будет и победой, объединением, окончательной свободой Грузии, окончательным становлением на ноги грузинского народа, гораздо лучше обеспеченным мирным будущим. В это верил Маккейн, и мы это обязательно вместе исполним», - заявил Михеил Саакашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

