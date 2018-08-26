Кобахидзе: Мы обязательно поддержим одного из кандидатов в президенты

26.08.2018 20:09 Мы обязательно поддержим одного из кандидатов, - об этом, комментируя вопрос о предстоящих в Грузии президентских выборах, заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в Гурии, где вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе встретился с местными членами партии «Грузинская мечта».



По его словам, партия сначала посмотрит, какой спектр кандидатов в президенты будет представлен и после этого определится по конкретному кандидату.



«У нас был разговор с нашими активистами в связи с выборами. Мы еще раз ознакомили со своей позицией членов нашей партии по поводу того, почему нами принято решение не представлять на этих выборах собственного кандидата. Кроме того, мы говорили и о том, в какой форме включится партия в эти президентские выборы.



Мы обязательно поддержим одного из кандидатов. Наша позиция важна. Мы ответственны перед избирателем и в связи с этими президентскими выборами. Исходя из этого, наше участие будет активным, хоть у нас и не будет своего кандидата», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Журналисты заинтересовались, рассматривается ли конкретно вопрос о поддержке Саломе Зурабишвили. По словам председателя парламента, на данном этапе говорить о конкретных фамилиях рано.



«Сегодня говорить о фамилиях будет неверным. Сначала мы взглянем на тот круг кандидатов, который сложится, и после 8 сентября сообщим свою позицию в связи с этим вопросом», - заявил Ираклий Кобахидзе.

Как известно, 8 сентября истекает срок, когда желающие баллотироваться на должность президента Грузии должны обратиться для регистрации в Центральную избирательную комиссию.















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