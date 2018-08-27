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Санкции США против России в связи с отравлением Скрипалей вступили в силу


27.08.2018   11:48
Санкции, введенные США против России в связи с отравлением российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, вступили в силу.

Согласно постановлению Госдепартамента, опубликованному несколько дней назад, санкции вводились в полночь 27 августа по вашингтонскому времени.

Ограничения США запрещают оказывать финансовую помощь России, продавать ей оружие и продукцию двойного назначения, а также выдавать кредиты.

С учетом «Национальной безопасности» санкции не распространяются на технику, необходимую для сотрудничества в космосе, а также продукцию, которая нужна для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.






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