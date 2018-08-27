Премьер-министр Грузии обсудит в Азербайджане вопросы сотрудничества

27.08.2018 12:03 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в рамках официального визита в Азербайджан 30 августа обсудит вопросы двустороннего сотрудничества.



«Это первый визит М.Бахтадзе в Азербайджан в качестве премьер-министра. В настоящее время мы завершаем работу над согласованием повестки переговоров. Основная цель - обсуждение двусторонней и многосторонней повестки», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Грузии в Баку.



В дипмиссии подчеркнули, что визит М.Бахтадзе в Баку будет однодневным.















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