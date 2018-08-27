Пророссийские "тролли" распространяют на "Твиттере" дезинформацию о вакцинации - исследование

27.08.2018 13:00 Новое исследование показывает, что пророссийские т.н. "тролли", связанные с выборами 2016 года США, в социальной сети "Твиттер" распространяют дезинформацию о безопасности вакцин. Об этом пишет The Guardian.



Исследователи Вашингтонского университета выявили эту тенденцию, когда искали пути улучшения онлайн коммуникаций для работников сферы здравоохранения. Издание пишет, что вместо этого они обнаружили, что "тролли" и боты начинали дебаты среди пользователей социальной сети о том, насколько безопасна вакцинация.



Исследование выявило несколько онлайн отчетов, принадлежащих "троллям", участвующим в выборах 2016 года. Кроме того, большинство из них распространяют т.н. "вирусы".



Согласно исследователям, "тролли" меняют позиции соответственно политическому контексту, и выступают то сторонниками, то противниками вакцинации. Но главной их целью является начало острых дебатов среди пользователей социальной сети.



"Подавляющее большинство американцев считает, что вакцинация безопасна и эффективна, но "Твиттер" оставляет впечатление, что пока еще много спорного"- говорит представитель Вашингтонского университета Дэвид Бронятовски.



По его же словам, многие "антивакцинные" посты идут из отчетов неизвестного происхождения. А также, по его словам, несмотря на то, что невозможно установить точное число таких постов в социальной сети, исследование показало, что большая часть онлайн дискуссий о вакцинах является ответственностью ботов и "троллей", преследующих скрытые цели.



Оказалось, "тролли" увязывают с вакцинацией такие контраверсийные вопросы как религия, раса, класс, и права животных. Кроме того, часто посты, опубликованные в социальной сети, связаны с легитимностью правительства США.



"Вы знали, что у правительства есть секретная база данных детей, пострадавших от вакцин?" - пишет один из русских "троллей".



В период исследования, которое продолжалось с 2014 до 2017 года, рассмотрели 1,7 миллионов постов "Твиттер", что включает период президентских выборов США и выбора Трампа. По заявлению исследователей, "тролли" посвящали вакцинам 22 раза больше поста, чем обычные пользователи "Твиттер". Для ботов из 550 постов 1 был про вакцину, а среди "обычных" пользователей один из 12 000.



Онлайн дискуссии о вакцинации не чужды и грузинскому интернет пространству. Например, за инициативой парламентского комитета здравоохранения и социальных вопросов сделать вакцинацию обязательной, последовал большой отзыв в социальной сети. Часть граждан считает, что поступившая в Грузию, и проведенная государством вакцинация опасна для здоровья. В Службе контроля заболеваний категорически отметают это мнение.



Глава научного совета контроля заболеваний Паата Имнадзе связывает часть дезинформаций о вакцинации как раз таки с российскими сайтами.



"Иногда население становится жертвой дезинформации, в чем часто виновны не перепроверенные российские сайты. Научно доказано, что вакцинация не вызывает ни аутизм, ни ослабление иммунитета, на что часто апеллируют в социальной сети"- говорит Паата Имнадзе.















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